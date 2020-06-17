Лукашенко принял приглашение посетить парад Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение от России посетить парад Победы в Москве 24 июня.

Об этом сообщил российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Мы благодарны главе белорусского государства за готовность принять участие в торжествах 24 июня в Москве в честь Великой Победы», — цитируете его ТАСС.

Ранее в МИД России заявили, что российская сторона ожидает президента Белоруссии Александра Лукашенко на параде Победы в Москве 24 июня.

Кроме того, как ожидается, парад посетят премьер-министр Армении Никол Пашинян, сербский лидер Александр Вучич, а также президенты Казахстана и Молдавии Касым-Жомарт Токаев и Игорь Додон.

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить безопасность в условиях распространения коронавирусной инфекции для иностранных гостей.