Лукашенко принял приглашение посетить парад Победы в Москве

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение от России посетить парад Победы в Москве 24 июня.
Лукашенко принял приглашение посетить парад Победы в Москве
  • Reuters

Об этом сообщил российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Мы благодарны главе белорусского государства за готовность принять участие в торжествах 24 июня в Москве в честь Великой Победы», — цитируете его ТАСС.

Ранее в МИД России заявили, что российская сторона ожидает президента Белоруссии Александра Лукашенко на параде Победы в Москве 24 июня. 

Кроме того, как ожидается, парад посетят премьер-министр Армении Никол Пашинян, сербский лидер Александр Вучич, а также президенты Казахстана и Молдавии Касым-Жомарт Токаев и Игорь Додон. 

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить безопасность в условиях распространения коронавирусной инфекции для иностранных гостей.

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