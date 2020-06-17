Минздрав Украины зафиксировал два суточных антирекорда по коронавирусу

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На Украине за сутки выявили 758 новых случаев инфицирования и 31 летальный исход среди пациентов с COVID-19, что стало наибольшим приростом с начала эпидемии в стране, сообщил в ходе брифинга глава украинского Минздрава Максим Степанов.
Минздрав Украины зафиксировал два суточных антирекорда по коронавирусу
  • Reuters

«Сегодня на Украине установлены два новых антирекорда по COVID-19. Это по количеству новых случаев и по количеству умерших за одни сутки — 31 человек», — цитирует его пресс-служба ведомства.

Всего на Украине зафиксировано 33 234 случая коронавирусной инфекции нового типа. 14 943 заболевших вылечились, 943 скончались.

Глава Минздрава Украины обратился к жителям страны с призывом не относиться к COVID-19 легкомысленно и соблюдать рекомендации по использованию масок и антисептиков, а также социальную дистанцию.

«COVID-19 — это не игрушки», — подчеркнул он.

Накануне на Украине выявили 666 случаев коронавирусной инфекции.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству активнее вести переговоры с другими государствами о приобретении вакцины от COVID-19, если она будет разработана.

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