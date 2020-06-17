Минздрав Украины зафиксировал два суточных антирекорда по коронавирусу
- Reuters
«Сегодня на Украине установлены два новых антирекорда по COVID-19. Это по количеству новых случаев и по количеству умерших за одни сутки — 31 человек», — цитирует его пресс-служба ведомства.
Всего на Украине зафиксировано 33 234 случая коронавирусной инфекции нового типа. 14 943 заболевших вылечились, 943 скончались.
Глава Минздрава Украины обратился к жителям страны с призывом не относиться к COVID-19 легкомысленно и соблюдать рекомендации по использованию масок и антисептиков, а также социальную дистанцию.
«COVID-19 — это не игрушки», — подчеркнул он.
Накануне на Украине выявили 666 случаев коронавирусной инфекции.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству активнее вести переговоры с другими государствами о приобретении вакцины от COVID-19, если она будет разработана.