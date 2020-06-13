Зеленский поручил кабмину выработать решения по ситуации с COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров выработать решения по ситуации с повышением числа случаев заболевания коронавирусом.

«Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтверждённых случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений», — сказал глава государства во время совещания с министрами и работниками правоохранительных ведомств.

Как подчеркнул украинский премьер, «причины для паники нет, но есть звоночки, которые требуют реакции».

Ранее сообщалось, что Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявленным у его супруги Елены коронавирусом.