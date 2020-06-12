Зеленский перейдёт на особый режим работы

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Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявленным у его супруги Елены коронавирусом. Об этом информирует пресс-служба офиса президента Украины.
Зеленский перейдёт на особый режим работы
  • РИА Новости

Отмечается, что состояние здоровья Зеленского позволяет ему исполнять служебные обязанности. Он сдал отрицательный тест на коронавирус.

В пресс-службе отметили, что ситуации самоизоляции и карантина не были предусмотрены в украинской Конституции, в связи с этим был принят специальный протокол режима работы главы государства.

Зеленский будет ежедневно проходить тестирование и медицинские осмотры.

«Он ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим. Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются», — заявили в офисе президента Украины.

Кроме того, будет исключено участие Зеленского в массовых мероприятиях, а также отменены его рабочие поездки за пределы Киева.

Круг личных контактов Зеленского ограничат охраной и ближайшими помощниками.

«Исключения из этого протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей немедленного реагирования со стороны главы государства в соответствии с его конституционными полномочиями», — указано в сообщении.

Ранее у супруги Зеленского обнаружили коронавирус, её поместили на амбулаторное лечение.

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