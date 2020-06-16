Зеленский поручил усилить переговоры о покупке вакцины от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны активнее вести переговоры с другими государствами о приобретении вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, если она будет разработана.

Об этом сообщает офис резидента Украины.

«Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским союзом. Пожалуйста, внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня», — заявил он.

Ранее Зеленский пообещал украинским учёным выплатить премию в размере не менее $1 млн при изобретении ими вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции COVID-19.