Зеленский поручил усилить переговоры о покупке вакцины от COVID-19

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны активнее вести переговоры с другими государствами о приобретении вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, если она будет разработана.
Зеленский поручил усилить переговоры о покупке вакцины от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает офис резидента Украины.

«Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским союзом. Пожалуйста, внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня», — заявил он.

Ранее Зеленский пообещал украинским учёным выплатить премию в размере не менее $1 млн при изобретении ими вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции COVID-19.

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