Зеленский поручил усилить переговоры о покупке вакцины от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает офис резидента Украины.
«Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским союзом. Пожалуйста, внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня», — заявил он.
Ранее Зеленский пообещал украинским учёным выплатить премию в размере не менее $1 млн при изобретении ими вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции COVID-19.