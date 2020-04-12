Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским учёным выплатить премию в размере не менее $1 млн при изобретении ими вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции COVID-19.
Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса
  • @zelenskyyua
  • Twitter

«Я вам открою секрет. Президент попросил, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретёт вакцину или лекарство, то получит минимум $1 млн», — приводит LB.ua слова заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Он отметил, что эпидемия коронавируса на Украине сейчас развивается по оптимистичному сценарию.

Ляшко выразил надежду, что пик заболеваемости придётся на следующую неделю.

По данным Минздрава, число заразившихся коронавирусом на Украине выросло до 2777.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны устали из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, но продолжат борьбу против вируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить