Зеленский заявил об усталости из-за пандемии коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны устали из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, но продолжат борьбу против вируса.

Об этом он написал в своём Instagram.

«Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается», — рассказал он.

Украинский лидер отметил, что власти страны направили самолёты в Китай и Южную Корею, чтобы доставить «всё необходимое» для борьбы с COVID-19.

Также он заявил, что Украина наращивает собственное производство масок и защитных костюмов.

11 апреля сообщалось, что за весь период на Украине коронавирус обнаружен у 2511 человек, 73 умерли.