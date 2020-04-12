Зеленский заявил об усталости из-за пандемии коронавируса
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Об этом он написал в своём Instagram.
«Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается», — рассказал он.
Украинский лидер отметил, что власти страны направили самолёты в Китай и Южную Корею, чтобы доставить «всё необходимое» для борьбы с COVID-19.
Также он заявил, что Украина наращивает собственное производство масок и защитных костюмов.
11 апреля сообщалось, что за весь период на Украине коронавирус обнаружен у 2511 человек, 73 умерли.