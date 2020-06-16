На Украине за сутки выявили 666 случаев коронавируса

На Украине заявили, что за сутки в стране зафиксировали 666 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на министра здравоохранения страны Максима Степанова.

Уточняется, что общее число зарегистрированных за время пандемии случаев достигло 32 476.

Также телеканал указывает, что к настоящему моменту общее число скончавшихся из-за COVID-19 достигло 912.

Всего в стране от коронавируса вылечились 14 528 пациентов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров выработать решения по ситуации с повышением числа случаев заболевания коронавирусом.