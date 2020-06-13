В Киргизии за сутки выявлен 41 новый случай коронавируса

В Киргизии за сутки выявлен 41 новый случай инфицирования коронавирусом.

«За сутки на территории республики выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, общее количество инфицированных составляет 2207», — приводит ТАСС слова заместителя министра здравоохранения страны Нурболота Усенбаева.

Накануне сообщалось о 37 инфицированных за 24 часа.

Коронавирус был обнаружен в Киргизии у 429 медицинских работников, 339 из них уже выздоровели.

7 июня число заболевших коронавирусом в Киргизии превысило 2 тыс.