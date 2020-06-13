В Киргизии за сутки выявлен 41 новый случай коронавируса

Короткая ссылка
В Киргизии за сутки выявлен 41 новый случай инфицирования коронавирусом.
В Киргизии за сутки выявлен 41 новый случай коронавируса
  • © REUTERS/Mike Blake

«За сутки на территории республики выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, общее количество инфицированных составляет 2207», — приводит ТАСС слова заместителя министра здравоохранения страны Нурболота Усенбаева.

Накануне сообщалось о 37 инфицированных за 24 часа.

Коронавирус был обнаружен в Киргизии у 429 медицинских работников, 339 из них уже выздоровели. 

7 июня число заболевших коронавирусом в Киргизии превысило 2 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить