В Киргизии за сутки выявлен 41 новый случай коронавируса
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«За сутки на территории республики выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, общее количество инфицированных составляет 2207», — приводит ТАСС слова заместителя министра здравоохранения страны Нурболота Усенбаева.
Накануне сообщалось о 37 инфицированных за 24 часа.
Коронавирус был обнаружен в Киргизии у 429 медицинских работников, 339 из них уже выздоровели.
7 июня число заболевших коронавирусом в Киргизии превысило 2 тыс.