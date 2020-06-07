Число заболевших коронавирусом в Киргизии достигло 2007

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Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Киргизии за прошедшие сутки увеличилось на 33 и достигло 2007.
Число заболевших коронавирусом в Киргизии достигло 2007
  • © РИА Новости

«За сутки в республике выявлено 33 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее количество инфицированных составляет 2007», — цитирует ТАСС заместителя министра здравоохранения страны Нурболота Усенбаева.

Отмечается, что за прошедшие сутки было проведено 2713 лабораторных исследований на коронавирус.

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Киргизии составляет 1425.

8 мая сообщалось, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за помощь в борьбе с коронавирусом.

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