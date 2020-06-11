В Госдуме оценили заявление главы МИД Украины о санкциях против России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT призыв министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы к Евросоюзу усилить санкции в отношении России.

«Я думаю, что этот господин отстал от современных тенденций европейской и мировой политики. Никто уже не верит словам украинских политиков о том, что якобы Россия не исполняет свои договорённости по Минским соглашениям, не допускает наблюдателей куда-то. Все прекрасно понимают, что от исполнения Минских соглашений уходит именно Украина», — сказал Морозов.

По мнению депутата, Евросоюз уже не хочет «слепо верить бездоказательным обвинениям в адрес России».

«Поскольку, исходя из прагматичных соображений, Европа заинтересована в том, чтобы восстановить как можно быстрее полноформатное взаимодействие с Россией», — заключил парламентарий.

Ранее Кулеба на заседании глав МИД Европейской народной партии (ЕНП) призвал ЕС усилить санкции против России.

Как отмечается, он обратил внимание коллег на «нежелание российской стороны обеспечивать выполнение договорённостей парижского саммита «нормандской четвёрки», ограничение доступа на неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей представителей ОБСЕ и других международных организаций, а также продолжающуюся массовую паспортизацию Россией украинского населения этих регионов».