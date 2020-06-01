Число случаев инфицирования COVID-19 на Украине превысило 24 тысячи
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Об этом свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
За сутки в стране умерли десять человек с COVID-19, ещё 152 пациента вылечились.
С начала эпидемии на Украине скончались 718 человек с коронавирусом.
Ранее украинский Минздрав анонсировал с 1 июня очередной этап ослабления карантинных ограничений при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.