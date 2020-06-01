Число случаев инфицирования COVID-19 на Украине превысило 24 тысячи

На Украине за сутки выявили 340 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 возросло до 24 012.

Об этом свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

За сутки в стране умерли десять человек с COVID-19, ещё 152 пациента вылечились.

С начала эпидемии на Украине скончались 718 человек с коронавирусом.

Ранее украинский Минздрав анонсировал с 1 июня очередной этап ослабления карантинных ограничений при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.