Число случаев коронавируса на Украине превысило 23 тысячи
- Reuters
Об этом сообщается на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
За сутки умерли 12 человек с коронавирусом, ещё 227 заболевших вылечились.
Общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, составляет на Украине 708. Всего за время эпидемии вылечились 9538 человек.
С 1 июня Украина планирует перейти к очередному ослаблению карантинных ограничений при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.