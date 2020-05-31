Число случаев коронавируса на Украине превысило 23 тысячи

Короткая ссылка
На Украине за сутки у 468 человек подтвердили коронавирусную инфекцию. Общее число выявленных в стране случаев COVID-19 возросло до 23 672.
Число случаев коронавируса на Украине превысило 23 тысячи
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

За сутки умерли 12 человек с коронавирусом, ещё 227 заболевших вылечились.

Общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, составляет на Украине 708. Всего за время эпидемии вылечились 9538 человек.

С 1 июня Украина планирует перейти к очередному ослаблению карантинных ограничений при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить