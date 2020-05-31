Число случаев коронавируса на Украине превысило 23 тысячи

На Украине за сутки у 468 человек подтвердили коронавирусную инфекцию. Общее число выявленных в стране случаев COVID-19 возросло до 23 672.

Об этом сообщается на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

За сутки умерли 12 человек с коронавирусом, ещё 227 заболевших вылечились.

Общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, составляет на Украине 708. Всего за время эпидемии вылечились 9538 человек.

С 1 июня Украина планирует перейти к очередному ослаблению карантинных ограничений при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.