В Раде оценили отсутствие реакции США на нападение на оппозицию в Киеве

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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин выразил удивление в связи с тем, что США и ЕС игнорируют факт нападения на офис оппозиционной партии в Киеве.
В Раде оценили отсутствие реакции США на нападение на оппозицию в Киеве
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина».

«Напали на офис «Оппозиционной платформы — За жизнь». Самая многочисленная и самая сильная оппозиционная сила в стране. Напали на неё радикалы. И тишина. Хоть одно посольство возмутилось? Может, ЕС заявление какое-то сделал? Или, может, американский посол или Госдеп сделали заявление? Тишина, как будто ничего не происходит», — сказал он.

23 мая радикалы совершили нападение на офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В результате произошедшего, по данным политсилы, пострадал один человек. 

По факту происшествия украинская полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».

В январе в украинском Херсоне неизвестные подожгли офис украинской политсилы «Партия Шария», который находится на первом этаже жилого дома.

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