На Украине открыли дело по факту нападения на офис политической партии
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Печерского районного управления Национальной полиции в Киеве Оксану Тищенко.
«Открыто уголовное производство по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины», — сказала она.
В настоящий момент устанавливают анкетные данные задержанных и собирают объяснения.
Вместе с этим она добавила, что у полиции нет информации о пострадавших в результате происшествия.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек пострадал при нападении на офис политсилы.