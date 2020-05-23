На Украине открыли дело по факту нападения на офис политической партии

Украинская полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» по факту нападения на офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в центре Киева.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Печерского районного управления Национальной полиции в Киеве Оксану Тищенко.

«Открыто уголовное производство по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины», — сказала она.

В настоящий момент устанавливают анкетные данные задержанных и собирают объяснения.

Вместе с этим она добавила, что у полиции нет информации о пострадавших в результате происшествия.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек пострадал при нападении на офис политсилы.