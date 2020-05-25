Небензя заявил о создании на Украине протектората США

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Публикация аудиозаписей разговоров, предположительно, экс-лидера Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена свидетельствует о том, что США фактически создали из Украины протекторат. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя заявил о создании на Украине протектората США
  • Reuters

«На хребте Евросоюза (в 2014 году. — RT) на Украину въехали американцы, которые фактически создали протекторат Украины, что хорошо видно из недавней скандальной публикации телефонных переговоров Байдена и Порошенко», — цитирует РИА Новости дипломата.

19 мая украинский депутат Андрей Деркач в ходе пресс-конференции опубликовал «записи телефонных переговоров» с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена.

Как заявил депутат, запись свидетельствует «о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

В частности, на конференции продемонстрировано несколько фрагментов аудиозаписей, один из них касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины в 2016 году якобы по требованию Байдена. В обмен на это он будто бы пообещал Порошенко выделить Украине $1 млрд.

Позднее Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных записей.

Подробнее — в материале RT.

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