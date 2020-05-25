Лукашенко заявил, что стал суеверным
- РИА Новости
«Я вообще суеверным стал за эти месяцы. Самые тяжёлые времена за весь президентский период. Одни из тяжёлых — это точно», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Говоря об этом, белорусский президент вспомнил о 1994-м.
«Я часто привожу пример, что в 1994 году на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь. Это действительно были страшные времена. Как мы выкарабкались… Наверное, Господь помог», — сказал он.
По словам Лукашенко, он считает нынешние времена тяжёлыми не только по причине пандемии, но и по причине давления на Минск со всех сторон.
Говоря о борьбе с коронавирусом, Лукашенко отметил, что страна оказалась единственной в мире, кто пошёл своим путём «и с определёнными результатами».
Также Лукашенко не исключил второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в республике и призвал серьёзно к ней готовиться.