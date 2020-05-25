Лукашенко заявил, что стал суеверным

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал нынешние времена самыми тяжёлыми за весь свой президентский период и заявил, что стал суеверным.
Лукашенко заявил, что стал суеверным
  • РИА Новости

«Я вообще суеверным стал за эти месяцы. Самые тяжёлые времена за весь президентский период. Одни из тяжёлых — это точно», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Говоря об этом, белорусский президент вспомнил о 1994-м.

«Я часто привожу пример, что в 1994 году на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь. Это действительно были страшные времена. Как мы выкарабкались… Наверное, Господь помог», — сказал он.

По словам Лукашенко, он считает нынешние времена тяжёлыми не только по причине пандемии, но и по причине давления на Минск со всех сторон.

Говоря о борьбе с коронавирусом, Лукашенко отметил, что страна оказалась единственной в мире, кто пошёл своим путём «и с определёнными результатами».

Также Лукашенко не исключил второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в республике и призвал серьёзно к ней готовиться.

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