Лукашенко призвал готовиться ко второй волне пандемии в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в республике и призвал серьёзно к ней готовиться.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается, тяжёлых больных стало меньше, свободных коек — больше.

«Но при этом мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться. И никто не знает, когда она придёт. Если зимой и осенью, то дай бог, чтобы мы серьёзно смогли подготовиться к этому. А может быть, сия беда нас минует. Тем не менее расслабляться нельзя», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

По его словам, контролировать ситуацию по коронавирусу стоит особо в Брестской и Гомельской областях, так как они позднее всего были затронуты эпидемией.

Ранее Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.