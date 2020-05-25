Лукашенко призвал готовиться ко второй волне пандемии в Белоруссии
- РИА Новости
Он отметил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается, тяжёлых больных стало меньше, свободных коек — больше.
«Но при этом мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться. И никто не знает, когда она придёт. Если зимой и осенью, то дай бог, чтобы мы серьёзно смогли подготовиться к этому. А может быть, сия беда нас минует. Тем не менее расслабляться нельзя», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
По его словам, контролировать ситуацию по коронавирусу стоит особо в Брестской и Гомельской областях, так как они позднее всего были затронуты эпидемией.
Ранее Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.