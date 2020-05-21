Лукашенко призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.

«Ни в коем случае не расслабляться. Надо ориентировать наших врачей. Они молодцы, да и Министерство здравоохранения хорошо организует эту работу, а главное, что вы изучаете каждодневный опыт», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он отметил, что месяц «ещё придётся барахтаться».

«Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться», — добавил Лукашенко.

Ранее заместитель министра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан заявила, что страна выходит на плато инфицирования коронавирусом.

По её словам, в Белоруссии наблюдается пологий, а не пикообразный рост заболеваемости, который был бы «выше возможностей системы здравоохранения».

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.