Лукашенко призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
Лукашенко призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом
  • РИА Новости

«Ни в коем случае не расслабляться. Надо ориентировать наших врачей. Они молодцы, да и Министерство здравоохранения хорошо организует эту работу, а главное, что вы изучаете каждодневный опыт», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он отметил, что месяц «ещё придётся барахтаться».

«Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться», — добавил Лукашенко.

Ранее заместитель министра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан заявила, что страна выходит на плато инфицирования коронавирусом.

По её словам, в Белоруссии наблюдается пологий, а не пикообразный рост заболеваемости, который был бы «выше возможностей системы здравоохранения».

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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