В Белоруссии заявили о выходе на плато заболеваемости коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан заявила, что страна выходит на плато инфицирования коронавирусом.

Об этом она сказала в эфире телеканала СТВ.

«В последнее время выходим на так называемое плато... и если взять вот эту нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и пока находимся», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, в Белоруссии наблюдается пологий рост заболеваемости, а не пикообразный рост, который был бы «выше возможностей системы здравоохранения».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в стране. По его словам, методом Минска по реагированию на коронавирус уже воспользовались и другие государства.