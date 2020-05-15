В Белоруссии заявили о выходе на плато заболеваемости коронавирусом
- Reuters
Об этом она сказала в эфире телеканала СТВ.
«В последнее время выходим на так называемое плато... и если взять вот эту нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и пока находимся», — цитирует её РИА Новости.
По её словам, в Белоруссии наблюдается пологий рост заболеваемости, а не пикообразный рост, который был бы «выше возможностей системы здравоохранения».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в стране. По его словам, методом Минска по реагированию на коронавирус уже воспользовались и другие государства.