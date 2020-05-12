Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в стране. По его словам, методом Минска по реагированию на коронавирус уже воспользовались и другие государства.

«Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас всё хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что «этим методом... воспользовались и другие государства».

«Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это миллионы людей», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что в России открываются отдельные сектора экономики.

8 мая Лукашенко заявил, что борьба Минска с коронавирусной инфекцией COVID-19 позволит через месяц о ней забыть.