Лукашенко заявил, что в Белоруссии через месяц забудут о коронавирусе

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что борьба Минска с коронавирусной инфекцией COVID-19 позволит через месяц о ней забыть.
Лукашенко заявил, что в Белоруссии через месяц забудут о коронавирусе
  • Reuters

«Мы избрали свой путь. Мы не ввели чрезвычайное положение… Если мы и дальше будем идти этим путём, мы обязательно через месяц забудем про коронавирус. Поэтому берегите себя, своих родных, близких. Бережёного Бог бережёт», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что белорусский путь — «это как раз преодоление не только этой тяжёлой волны, но и той второй, которая, не дай бог, наступит».

«Всё больше людей, несмотря на этот вирус, возвращаются к нормальной жизни», — сказал он.

Также Лукашенко заявил, что вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19 силой не будут тащить на парад 9 мая.

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