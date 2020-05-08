Лукашенко заявил, что переболевших COVID-19 не будут «тащить» на парад

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19 силой не будут тащить на парад 9 мая.
Лукашенко заявил, что переболевших COVID-19 не будут «тащить» на парад
  • Reuters

«Мы никогда на парад, на такие мероприятия в Беларуси нигде, тем более в Минске, двухмиллионном городе, не тащили людей. Это, если хотите, моё кредо, моё требование», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что люди на парад придут сами.

«Нам не надо никого заставлять, тащить на этот парад. Но, если честно, то я с удовольствием увидел бы на параде тех, кто победил в эти дни. Ведь переболевшие — это люди, которые победили. Не болезнь, это самое простое, что можно победить, не этот вирус, а то, что в голову вбили людям недобросовестные политики и прочие. Настоящая истерия, психоз», — отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить