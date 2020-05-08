Лукашенко заявил, что переболевших COVID-19 не будут «тащить» на парад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19 силой не будут тащить на парад 9 мая.

«Мы никогда на парад, на такие мероприятия в Беларуси нигде, тем более в Минске, двухмиллионном городе, не тащили людей. Это, если хотите, моё кредо, моё требование», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что люди на парад придут сами.

«Нам не надо никого заставлять, тащить на этот парад. Но, если честно, то я с удовольствием увидел бы на параде тех, кто победил в эти дни. Ведь переболевшие — это люди, которые победили. Не болезнь, это самое простое, что можно победить, не этот вирус, а то, что в голову вбили людям недобросовестные политики и прочие. Настоящая истерия, психоз», — отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минске.