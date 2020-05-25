В Казахстане выздоровели более половины больных коронавирусом

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В Казахстане выздоровели 48 человек, инфицированных коронавирусом, общее число выздоровевших составило 4,4 тыс.
В Казахстане выздоровели более половины больных коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

При этом общее количество случаев инфицирования с учётом минувших суток достигло 8531, всего умерли 35 человек.

По данным ведомства, больше всего выздоровевших в Алма-Ате, Нур-Султане, Чимкенте и Западно-Казахстанской области.

Ранее сообщалось, что за период с января по апрель 2020 года ВВП Казахстана снизился на 0,2% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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