ВВП Казахстана снизился на 0,2% на фоне ограничений из-за коронавируса

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За период с января по апрель 2020 года, ВВП Казахстана снизился на 0,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Производство товаров выросло на 5,8%. В то же время производство услуг сократилось на 4%. В результате чего ВВП в целом снизился на 0,2%», — цитирует РИА Новости министра национальной экономики страны Руслана Даленова.

По его словам, снижение показателей в сфере услуг вызвано ограничениями, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Он также добавил, что инфляция за отчётный период составила 6,8%.

Ранее стало известно, что власти Казахстана планируют снимать введённые из-за коронавируса ограничения в стране постепенно, по мере улучшения ситуации в каждом регионе.

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