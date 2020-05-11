В Казахстане карантинные ограничения планируют снимать постепенно

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Власти Казахстана планируют снимать введённые из-за коронавируса ограничения в стране постепенно, по мере улучшения ситуации в каждом регионе, сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
В Казахстане карантинные ограничения планируют снимать постепенно
  • © Алексей Бабушкин
  • РИА Новости

«Сегодня на всей территории страны прекращается действие режима чрезвычайного положения. Однако в ряде регионов сохраняется угроза заболевания. Эпидемия не побеждена полностью», — приводит слова президента его пресс-секретарь Берик Уали.

По словам Токаева, пандемия всё ещё представляет опасность для здоровья населения, поэтому карантинные ограничения «будут сниматься постепенно».

По данным на 11 мая, в Казахстане выявлено 5126 случаев коронавирусной инфекции, более 1,9 тыс. пациентов в стране выздоровели, 31 человек умер.

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