В Казахстане карантинные ограничения планируют снимать постепенно
- © Алексей Бабушкин
- РИА Новости
«Сегодня на всей территории страны прекращается действие режима чрезвычайного положения. Однако в ряде регионов сохраняется угроза заболевания. Эпидемия не побеждена полностью», — приводит слова президента его пресс-секретарь Берик Уали.
По словам Токаева, пандемия всё ещё представляет опасность для здоровья населения, поэтому карантинные ограничения «будут сниматься постепенно».
По данным на 11 мая, в Казахстане выявлено 5126 случаев коронавирусной инфекции, более 1,9 тыс. пациентов в стране выздоровели, 31 человек умер.