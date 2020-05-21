Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о банковской системе.

Об этом сообщает офис президента Украины.

«Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» №590-IX, который Верховная рада приняла 13 мая 2020 года», — говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что документ предусматривает комплекс изменений, направленных на совершенствование деятельности банков, в частности, путём укрепления корпоративного управления и урегулирования особенностей судебного производства по делам по выводу банков с рынка.

На принятии соответствующего закона настаивали в Международном валютном фонде.

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