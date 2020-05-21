Суд на Украине обязал офис генпрокурора изучить ситуацию с делом Шокина

Печерский суд Киева обязал офис генерального прокурора Украины расследовать возможное вмешательство в деятельность бывшего генпрокурора страны Виктора Шокина со стороны экс-вице-президента США Джо Байдена.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на постановление суда, опубликованное в едином реестре судебных решений.

«Обязать компетентное лицо на внесение сведений в единый реестр досудебных расследований офиса генерального прокурора... внести... сведения о вмешательстве в деятельность бывшего генерального прокурора Украины... гражданина Соединённых Штатов Америки, бывшего вице-президента США», — указано в постановлении.

Как пишет Gordon.ua, определение, принятое судом 21 апреля, было опубликовано в едином реестре судебных решений 12 мая.

Решение было принято по жалобе адвоката Александра Телешецкого, представляющего интересы Шокина, на «бездеятельность офиса генпрокурора».

Отмечается, что имена Шокина и Байдена в определении суда не указаны, но в феврале 2020 года Печерский суд принял аналогичное решение в отношении Государственного бюро расследований — тогда Телешецкий подтвердил, что речь идёт об указанных лицах.

Ранее депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач в ходе пресс-конференции опубликовал «записи телефонных переговоров», предположительно, Порошенко, Байдена и бывшего госсекретаря Джона Керри.

Один из фрагментов аудиозаписи касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины в 2016 году якобы по требованию Байдена. В обмен на это бывший вице-президент США якобы пообещал Порошенко выделить Украине $1 млрд.

Действующий украинский президент Владимир Зеленский, комментируя данную ситуацию, отметил, что представителей прошлой власти Украины ждёт «очень много разных приключений и разных приговоров»

В свою очередь, Порошенко заявил о «сфабрикованности» опубликованных депутатом записей.