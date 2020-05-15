Саакашвили рассказал о своих планах в новой должности на Украине
- Reuters
Об этом сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на выступление Саакашвили в эфире телеканала «1+1».
По его словам, он хочет предложить Национальному совету реформ Украины новый законопроект о государственно-частном партнёрстве, «где основные функции должны принадлежать частным субъектам».
«Мы должны с малым и средним бизнесом поднять это партнёрство и сказать, что государство может выполнять лишь отдельные функции, а другие функции можно делать вместе с людьми, которые создают благосостояние этой страны и рабочие места», — сказал он.
Также он добавил, что планирует лишь помогать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в осуществлении реформ. По словам Саакашвили, у него нет других амбиций. Он также намерен заниматься снижением госконтроля в бизнесе и улучшением ситуации на таможне.
Ранее Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы ждёт положительных результатов работы Саакашвили.
7 мая Зеленский подписал указ, согласно которому Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета реформ на Украине.