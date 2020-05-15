Саакашвили рассказал о своих планах в новой должности на Украине

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Глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил о планах предложить к рассмотрению законопроект о государственно-частном партнёрстве, которое, по его мнению, можно «поднять» при участии малого и среднего бизнеса.
Саакашвили рассказал о своих планах в новой должности на Украине
  • Reuters

Об этом сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на выступление Саакашвили в эфире телеканала «1+1».

По его словам, он хочет предложить Национальному совету реформ Украины новый законопроект о государственно-частном партнёрстве, «где основные функции должны принадлежать частным субъектам».

«Мы должны с малым и средним бизнесом поднять это партнёрство и сказать, что государство может выполнять лишь отдельные функции, а другие функции можно делать вместе с людьми, которые создают благосостояние этой страны и рабочие места», — сказал он.

Также он добавил, что планирует лишь помогать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в осуществлении реформ. По словам Саакашвили, у него нет других амбиций. Он также намерен заниматься снижением госконтроля в бизнесе и улучшением ситуации на таможне.

Ранее Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы ждёт положительных результатов работы Саакашвили.

7 мая Зеленский подписал указ, согласно которому Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета реформ на Украине.

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