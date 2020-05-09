Зеленский рассказал об ожиданиях результатов работы Саакашвили

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы ждёт положительных результатов работы Михаила Саакашвили, который назначен на пост главы исполнительного комитета реформ.
Зеленский рассказал об ожиданиях результатов работы Саакашвили
  • Reuters

Об этом он сказал в ходе брифинга в Закарпатской области. 

«Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть», — цитирует его «Укринформ».

По его словам, он ждёт, что Саакашвили добьётся результатов, касающихся дерегуляции в бизнесе и реформы таможни.

Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета реформ на Украине.

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