Зеленский сообщил о ликвидации пожаров в чернобыльской зоне отчуждения
- Reuters
Трансляцию обращения Зеленского вёл телеканал «112 Украина».
«В Житомирской области погашено большинство участков огня. А на территории зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы», — сказал украинский лидер.
Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщили о сохранении очагов тления в чернобыльской зоне.
4 апреля в чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар.
3 мая ГСЧС Украины заявила о локализации пожаров в Житомирской области и чернобыльской зоне отчуждения.