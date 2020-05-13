Зеленский сообщил о ликвидации пожаров в чернобыльской зоне отчуждения

Все пожары в лесных массивах в чернобыльской зоне отчуждения ликвидированы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Трансляцию обращения Зеленского вёл телеканал «112 Украина».

«В Житомирской области погашено большинство участков огня. А на территории зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы», — сказал украинский лидер.

Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщили о сохранении очагов тления в чернобыльской зоне.

4 апреля в чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар.

3 мая ГСЧС Украины заявила о локализации пожаров в Житомирской области и чернобыльской зоне отчуждения.