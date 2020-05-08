На Украине заявили о сохранении очагов тления в чернобыльской зоне

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Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины рассказала о сохранении очагов тления в чернобыльской зоне.
На Украине заявили о сохранении очагов тления в чернобыльской зоне
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Как отмечает агентство, к тушению данных очагов привлечены 42 человека, задействовано 14 единиц техники лесных хозяйств.

По данным ГСЧС, очаги тления есть и в Житомирской области.

«По состоянию на 07:00 8 мая подразделениями Госслужбы по ЧС оказывается помощь по ликвидации отдельных очагов тления торфяников в Олевском районе», — говорится в сообщении.

Ранее на Украине заявляли о локализации пожаров в Житомирской области и чернобыльской зоне отчуждения.

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