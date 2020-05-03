На Украине локализовали пожары в чернобыльской зоне

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Украины заявила о локализации пожаров в Житомирской области и чернобыльской зоне отчуждения.
На Украине локализовали пожары в чернобыльской зоне
  • Reuters

Об этом пишет «112 Украина» со ссылкой на сообщение ГосЧС.

Уточняется, что в настоящий момент спасатели помогают Государственному агентству по управлению зоной отчуждения в тушении отдельных очагов тления торфяников в очагах, пройденных огнём.

При этом в Житомирской области отдельными ячейками продолжают тлеть лесная подстилка, пни и древесина.

Ранее директор Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Александра Галущенко рассказала о последствиях лесных пожаров, охвативших чернобыльскую зону.

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