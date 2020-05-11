В Совфеде отреагировали на заявление Климкина о Дне Победы

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление экс-главы МИД Украины Павла Климкина о том, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
В Совфеде отреагировали на заявление Климкина о Дне Победы
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

По мнению Цекова, большинство граждан Украины не разделяют мнение Климкина. Он предположил, что, возможно, это мнение «разделяет та часть (населения. — RT), которая проголосовала за Петра Порошенко».

«Я думаю, что придёт время, образуется какая-то сила, которая будет противодействовать таким личностям, как Климкин. Его немногие слушают, а те, кто слушают, не очень считаются с его точкой зрения», — подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что с политической точки зрения Климкин на сегодня — «нулевая фигура».

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.

Он также призвал «не поддаваться на московские провокации с историей» и выиграть «историческую войну» с Россией.

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