Климкин заявил об отсутствии у России «права» праздновать День Победы

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.

По словам Климкина, европейская и украинская традиция «воспринимает войну такой, какая она была», и основана на принципе «никогда снова».

«Я считаю, что Россия вообще не имеет морального права праздновать этот праздник... Россия использует этот день для того, чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны, такие как у нас, такие как в Грузии, и вообще строить абсолютную новую модель», — заявил украинский экс-министр.

Он также призвал «не поддаваться на московские провокации с историей» и выиграть «историческую войну» с Россией.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что историческая память о победе в Великой Отечественной войне останется у народа России навсегда, для этого не требуется пропаганда.

Он также назвал бредом попытки обвинить Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны.

По его словам, подобные действия служат инструментом внутриполитической борьбы.