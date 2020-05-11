Климкин заявил об отсутствии у России «права» праздновать День Победы
- Reuters
По словам Климкина, европейская и украинская традиция «воспринимает войну такой, какая она была», и основана на принципе «никогда снова».
«Я считаю, что Россия вообще не имеет морального права праздновать этот праздник... Россия использует этот день для того, чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны, такие как у нас, такие как в Грузии, и вообще строить абсолютную новую модель», — заявил украинский экс-министр.
Он также призвал «не поддаваться на московские провокации с историей» и выиграть «историческую войну» с Россией.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что историческая память о победе в Великой Отечественной войне останется у народа России навсегда, для этого не требуется пропаганда.
Он также назвал бредом попытки обвинить Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
По его словам, подобные действия служат инструментом внутриполитической борьбы.