В Госдуме оценили слова Климкина о России и праздновании Дня Победы

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление экс- главы МИД Украины Павла Климкина о том, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
В Госдуме оценили слова Климкина о России и праздновании Дня Победы
  • Reuters

По словам Бальбека, подобные заявления являются попыткой Климкина привлечь внимание к своей персоне.

«Кстати, мы так и не услышали от экс-министра иностранных дел Украины, кто же всё-таки победил нацизм. И, уверен, что, задав ему этот вопрос, внятного ответа не получим... Думаю, что своим заявлением он ещё раз подтвердил репутацию скандалиста», — заявил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что реагировать на подобные заявления нет смысла, поскольку, по его мнению, Климкин представляет «не государство, а лишь самого себя, человека с подмоченной политической репутацией».

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.

Он также призвал «не поддаваться на московские провокации с историей» и выиграть «историческую войну» с Россией.

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