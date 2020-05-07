Число заражённых коронавирусом в Узбекистане достигло 2233

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Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане за прошедшие сутки возросло на 26 и достигло 2233.

«За минувшие сутки выявлено ещё 26 случаев коронавирусной инфекции, общее число заразившихся достигло 2233», — цитирует ТАСС пресс-службу Минздрава страны.

Отмечается, что за время пандемии в Узбекистане умерли десять пациентов с коронавирусом.

Также сообщается, что 1577 человек вылечились.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в настоящее время на территории евразийского пространства не наблюдается взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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