Число заражённых коронавирусом в Узбекистане достигло 2233
«За минувшие сутки выявлено ещё 26 случаев коронавирусной инфекции, общее число заразившихся достигло 2233», — цитирует ТАСС пресс-службу Минздрава страны.
Отмечается, что за время пандемии в Узбекистане умерли десять пациентов с коронавирусом.
Также сообщается, что 1577 человек вылечились.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в настоящее время на территории евразийского пространства не наблюдается взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.