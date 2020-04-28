Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в странах ЕАЭС

В Роспотребнадзоре сообщили, что в настоящее время на территории евразийского пространства не наблюдается взрывного роста заболеваемости коронавирусом.

«Несмотря на сохранение острой ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в мире, к настоящему времени на евразийском пространстве не наблюдается взрывного роста заболеваемости», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что общее число заражений в странах ЕАЭС и Узбекистане не превышает 90 тыс.

Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор, рассказал, когда можно будет говорить о том, что эпидемия коронавируса в России завершена.