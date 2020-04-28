Вирусолог назвал критерии окончания эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор, рассказал, когда можно будет говорить о том, что эпидемия коронавируса в России завершена.

«Должны быть десятки случаев (в сутки. — RT) всего, тогда мы можем говорить о том, что эпидемия закончилась. А пока у нас это измеряется тысячами, то, конечно, эпидемия продолжается», — заявил Альтштейн РИА Новости.

При этом он добавил, что если после показателя 6 тыс. новых заражений в сутки «будет более стабильно в районе 3—4 тыс., то это уже, конечно, падение».

Исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна прогнозируют, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в России прекратится в июле.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 3 млн. При этом более 878 тыс. заболевших выздоровели.