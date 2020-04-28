Вирусолог назвал критерии окончания эпидемии коронавируса в России

Короткая ссылка
Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор, рассказал, когда можно будет говорить о том, что эпидемия коронавируса в России завершена.
Вирусолог назвал критерии окончания эпидемии коронавируса в России
  • Reuters

«Должны быть десятки случаев (в сутки. — RT) всего, тогда мы можем говорить о том, что эпидемия закончилась. А пока у нас это измеряется тысячами, то, конечно, эпидемия продолжается», — заявил Альтштейн РИА Новости.

При этом он добавил, что если после показателя 6 тыс. новых заражений в сутки «будет более стабильно в районе 3—4 тыс., то это уже, конечно, падение».

Исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна прогнозируют, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в России прекратится в июле

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 3 млн. При этом более 878 тыс. заболевших выздоровели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить