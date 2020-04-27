В мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 3 млн. При этом более 878 тыс. заболевших выздоровели, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Reuters

Согласно представленным данным, общее число заразившихся в мире составляет 3 002 303. 208 131 заболевший умер, ещё 878 813 человек вылечились. 14 апреля общее число инфицированных COVID-19 во всём мире составляло 1 920 985.