В мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом

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Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 3 млн. При этом более 878 тыс. заболевших выздоровели, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
В мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом
  • Reuters

Согласно представленным данным, общее число заразившихся в мире составляет 3 002 303.

208 131 заболевший умер, ещё 878 813 человек вылечились.

14 апреля общее число инфицированных COVID-19 во всём мире составляло 1 920 985.

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