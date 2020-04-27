В мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 3 млн. При этом более 878 тыс. заболевших выздоровели, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
- Reuters
Согласно представленным данным, общее число заразившихся в мире составляет 3 002 303.
208 131 заболевший умер, ещё 878 813 человек вылечились.
14 апреля общее число инфицированных COVID-19 во всём мире составляло 1 920 985.
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