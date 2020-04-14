Университет Хопкинса скорректировал данные по числу заражений COVID-19

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Университет Джонса Хопкинса, который ранее сообщил о том, что общее число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 2 млн, скорректировал свои данные.

Согласно его последним сведениям, общее число инфицированных составляет 1 920 985 человек, количество летальных исходов достигло 119 686.

Отмечается, что наиболее тяжёлая ситуация сложилась в США, там зафиксировано 582 580 заражений.

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