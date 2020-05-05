Президент Армении пожелал Мишустину выздоровления

Лидер Армении Армен Саркисян пожелал премьер-министру России Михаилу Мишустину, который заболел коронавирусной инфекцией, скорейшего выздоровления.

Об этом информирует пресс-служба президента Армении.

Отмечается, что Саркисян направил Мишустину соответствующее письмо.

«Президент пожелал ему здоровья и скорейшего выздоровления», — указано в сообщении.

Ранее Лукашенко передал пожелания выздоровления Мишустину.

30 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что заболел коронавирусом. Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков позднее отметил, что премьер чувствует себя в целом нормально.