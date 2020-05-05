Президент Армении пожелал Мишустину выздоровления
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Об этом информирует пресс-служба президента Армении.
Отмечается, что Саркисян направил Мишустину соответствующее письмо.
«Президент пожелал ему здоровья и скорейшего выздоровления», — указано в сообщении.
Ранее Лукашенко передал пожелания выздоровления Мишустину.
30 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что заболел коронавирусом. Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков позднее отметил, что премьер чувствует себя в целом нормально.