Президент Армении пожелал Мишустину выздоровления

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Лидер Армении Армен Саркисян пожелал премьер-министру России Михаилу Мишустину, который заболел коронавирусной инфекцией, скорейшего выздоровления.
Президент Армении пожелал Мишустину выздоровления
  • © xiongsihao/Xinhua
  • globallookpress.com

Об этом информирует пресс-служба президента Армении.

Отмечается, что Саркисян направил Мишустину соответствующее письмо.

«Президент пожелал ему здоровья и скорейшего выздоровления», — указано в сообщении.

Ранее Лукашенко передал пожелания выздоровления Мишустину.

30 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что заболел коронавирусом. Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков позднее отметил, что премьер чувствует себя в целом нормально

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