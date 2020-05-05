Зеленский: Украина смогла обойти страшные сценарии коронавируса
- РИА Новости
По данным украинского Минздрава, в стране за сутки выявлено 366 новых случаев заболевания COVID-19, общее число инфицированных — 12 697.
«Очень положительная тенденция. Благодаря усердному соблюдению карантина Украине удалось обойти самые страшные сценарии. Как мы и предполагали, положительные тенденции в развитии эпидемии начались за неделю до ослабления карантина», — приводит слова Зеленского Интерфакс-Украина.
Как отметил глава государства, в «последние дни очень важно тщательно соблюдать ограничительные меры, чтобы как можно безопаснее начать выход из карантина».
Ранее украинский президент объявил о начале подготовки страны к выходу из карантина.