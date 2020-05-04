Правительство Украины одобрило ослабление карантинных ограничений в стране с 11 мая, при этом продлив карантин до 22 мая. Такое решение, как передаёт Интерфакс-Украина, было принято в ходе заседания.

Как отмечается, с 11 мая планируется разрешить работу летних площадок кафе и ресторанов, ослабить ограничения по открытию парков, скверов, зон отдыха, салонов красоты, парикмахерских с соблюдением ряда условий.

Также будет разрешена работа объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), музеев, стоматологий, нотариусов, аудиторов, адвокатов и сервисов бытовых услуг.

Кроме того, будет разрешено проведение командных тренировок спортсменов.

Как пишет «Громадське», по состоянию на 4 мая на Украине выявлен 12 331 случай заболевания COVID-19, из них 1619 пациентов выздоровели, 303 — умерли.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что власти Украины на неделе начнут подготовку к выходу из карантина по коронавирусу.