Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина

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Власти Украины на неделе начнут подготовку к выходу из карантина по коронавирусу, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина
  • Reuters

Он отметил, что стабильная ситуация с распространением инфекции и отсутствие критического числа больных объясняются своевременными карантинными мероприятиями.

«Поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей, мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что количество выявленных случаев заболевания коронавирусом на Украине достигло 12 331.

Украинское правительство с 12 марта ввело общенациональный карантин сроком на месяц, впоследствии он был продлён до 11 мая.

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