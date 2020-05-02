Число заражённых коронавирусом в Казахстане достигло 3671

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Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Казахстане за прошедшие сутки возросло на 74 и достигло 3671.

«Зарегистрировано ещё 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждён 3671 случай», — цитирует ТАСС оперативный штаб по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте республики.

Отмечается, что в стране зафиксировано 25 летальных исходов.

Также сообщается, что выздоровели 922 пациента с коронавирусом.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении действия режима чрезвычайного положения в стране до 11 мая.

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