Токаев продлил действие режима ЧП в Казахстане до 11 мая

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении действия режима чрезвычайного положения в стране до 11 мая.
Токаев продлил действие режима ЧП в Казахстане до 11 мая
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Продлить действие чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан, введённого Указом президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года №285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», до 00 часов 00 минут 11 мая 2020 года», — говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.

Отмечается, что правительству страны поручено принять меры, вытекающие из данного указа.

Ранее стало известно, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане превысило 3 тыс.

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