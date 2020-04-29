Токаев продлил действие режима ЧП в Казахстане до 11 мая
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- РИА Новости
«Продлить действие чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан, введённого Указом президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года №285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», до 00 часов 00 минут 11 мая 2020 года», — говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.
Отмечается, что правительству страны поручено принять меры, вытекающие из данного указа.
Ранее стало известно, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане превысило 3 тыс.