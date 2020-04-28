Число случаев заражения коронавирусом в Казахстане превысило 3000

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане превысило 3 тыс.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения республики.

Отмечается, что за сутки в стране коронавирус выявили у 37 человек, в результате чего общее число инфицированных достигло 3019.

На данный момент, согласно официальным данным, число выздоровевших в стране составляет 754, умерли 25 человек.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении до 11 мая режима чрезвычайного положения, введённого из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.