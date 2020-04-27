В Казахстане продлили режим ЧП до 11 мая

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении до 11 мая режима чрезвычайного положения, введённого из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
В Казахстане продлили режим ЧП до 11 мая
  • Reuters

«С учётом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения государственной комиссии и экспертов я принял решение подписать указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года», — говорится в его заявлении.

По его словам, решение продиктовано «нынешней сложной реальностью».

Токаев подчеркнул, что задача — не допустить негативного сценария в стране.

Ранее сообщалось, что число случаев заражения COVID-19 в Казахстане достигло 2652

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