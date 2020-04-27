В Казахстане продлили режим ЧП до 11 мая
- Reuters
«С учётом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения государственной комиссии и экспертов я принял решение подписать указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года», — говорится в его заявлении.
По его словам, решение продиктовано «нынешней сложной реальностью».
Токаев подчеркнул, что задача — не допустить негативного сценария в стране.
Ранее сообщалось, что число случаев заражения COVID-19 в Казахстане достигло 2652.