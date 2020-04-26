В Казахстане число случаев заражения коронавирусом достигло 2652

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В Казахстане число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 2652. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.
В Казахстане число случаев заражения коронавирусом достигло 2652
  • Reuters

«На сегодняшний день в стране подтверждено 2652 случая регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане — 479, в Алма-Ате — 842, в Шымкенте — 162», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что 646 человек выздоровели, 25 скончались.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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