В Казахстане число случаев заражения коронавирусом достигло 2652

В Казахстане число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 2652. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.

«На сегодняшний день в стране подтверждено 2652 случая регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане — 479, в Алма-Ате — 842, в Шымкенте — 162», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что 646 человек выздоровели, 25 скончались.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.