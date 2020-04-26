В Казахстане число случаев заражения коронавирусом достигло 2652
- Reuters
«На сегодняшний день в стране подтверждено 2652 случая регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане — 479, в Алма-Ате — 842, в Шымкенте — 162», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что 646 человек выздоровели, 25 скончались.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.